韩美企业就小型模块化核动力反应堆进行大规模合作. April. 27, 2023 07:49. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 在新一代核电站领域，韩美企业进行了大规模的事业合作。斗山能源公司26日表示，25日（当地时间）在美国华盛顿举行的“韩美尖端产业、清洁能源伙伴关系活动”上，已与美国NuScale Power、韩国进出口银行等签订了扩大小型模块化核动力反应堆（SMR）事业的谅解备忘录（MOU）。其内容是将在技术开发、金融、制作供应网等领域进行合作。 SMR是指与现有核电站相比，简化设计，将大小缩小到百分之一的新一代核电站。其特点是费用低廉，安全性高。NuScale Power首次获得美国原子能规制委员会（NRC）的设计认证等，被评价为在SMR商用化方面领先的企业。通过此次合作，如果世界SMR市场扩大，韩国原子能企业有机会参与其中。 SK（株）和SK Innovation、韩国水力原子能也与美国SMR设计企业Terra Power签订了《新一代核电站技术开发及事业化的相互合作合同》。合同中包含了Terra Power正在开发的以钠冷快堆（SFR）为基础的第四代SMR“Natrium”的实证和商用核动力反应堆开发的合作内容。SK（株）和SK Innovation去年8月向Terra Power共同投资了2.5亿美元（约3000亿韩元）。 以现代建设和美国Holtec International为主轴的“Team Holtec”将通过SMR重建乌克兰能源基础设施。Team Holtec计划到2029年3月为止，在乌克兰连接SMR-160试点项目的电力网。另外，两家公司还计划制定部署20座SMR的计划，并推进核电站建设所需的零部件生产本地化。

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