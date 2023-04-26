尹锡悦会见奈飞首席执行官……为韩流招商引资. April. 26, 2023 07:47. by 全珠英记者、池珉九记者 aimhigh@donga.com,warum@donga.com. 当地时间24日，作为对美国国事访问的第一个日程，尹锡悦总统在华盛顿会见了奈飞联席首席执行官泰德•萨兰多斯，为韩国文化信息产业引进了25亿美元（约3.3万亿韩元）的投资。尹锡悦还将于27日在“全球影像内容领导力论坛”上会见派拉蒙、华纳兄弟、探索、NBC环球、索尼影业、华特迪士尼、奈飞等美国6大文化信息企业，继续为韩流吸引海外投资。 尹锡悦在下榻的美国政府迎宾馆“布莱尔国宾馆”接见了奈飞高管人员。总统夫人金建熙也一同出席。萨兰多斯在会上表示，今后4年内将在韩国电视剧、电影、真人秀等韩流领域投资25亿美元。这是从2016年开始到去年为止的7年间奈飞对韩流投资的1.5万亿韩元的2倍以上。某投资发行、制作公司相关人士表示：“全球文化产品企业认识到韩国总统对韩流非常关注，他们将更加积极地决定对韩国的投资。” 尹锡悦表示：“萨兰多斯首席执行官说和韩流企业的关系就像韩美同盟一样，我对此100%有同感。韩美同盟是守护自由的价值同盟，为了守护和扩张自由，文化是必要条件。”对此，萨兰多斯表示：“韩国作品有巨大的故事，我们正在向世界出口韩国文化。” 尹锡悦在此次访美之前就与萨兰多斯进行了接触，并向总统室幕僚团强调“要强力推进（招商引资）”。据悉，金建熙女士也积极参与了此次过程。总统室相关人士表示：“过程中首先向总统报告了进展情况，还向对文化产品非常关心的总统夫人报告了进展情况。” 但尹锡悦和萨兰多斯没有公开提及网络使用费问题。在韩国，通信公司SK宽带与奈飞就网络使用费支付问题，从2019年开始展开诉讼战。

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