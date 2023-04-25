卑怯的中立和盲目的中立. April. 25, 2023 07:55. . 著名政治哲学家马基雅维利说：“君主要有狮子的心脏和狐狸的头脑。”他所说的君主不是君主个人，而是作为国家代表的君主。因此，这一命题可以作为国家的行动方针进行置换。 当然，我们生活的时代并不是马基雅维利的时代。人们的意识水平提高了，法律和制度实现了民主化。高度的正义感要求国际关系甚至战争的人权和道德意识。但那还远远不够。国际社会还处于丛林之中。不仅是乌克兰-俄罗斯战争，在世界各国发生的纷争和恐怖事件也揭开了21世纪的信念和智慧的面具。 随着战争的长期化，令人担忧的事情终于发生了。西方世界和俄罗斯、中国强迫世界站在自己一边。有些国家似乎期待已久。因为地缘政治原因，利害关系非常明确。我们做不到那样。俄罗斯、中国、美国、日本的会面地点是韩半岛。而且这个半岛还分为理念不同的两个体制。 这时出现的用语是中立。有人提到实利。这似乎是一个很合理的故事。但是中立是什么呢？两个人下围棋时发生争执。与其无端支招或分清是非，不如静观其变，这才是明智之举。但是两个人吵架的时候掉进水里了。因为一次救不了两个人，所以先向一边伸出手，说不定会跟别人成为仇人。那这次也保持中立，只看看怎么样？说不定和两个人都会成为死对头。 在国际社会上，所谓中立，并不是仅凭我的意志决定的。中立并不能保证实际利益。中立也需要勇气，实利行为也不是不受到损失的行为，而是选择有损失觉悟的明智利益才是实利行为。 中立应该是有勇气的选择，不能成为逃避现实和胆怯的对策。实利不能做出不付出努力、不经历痛苦、不遭受损失、只取得利益的行动。

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