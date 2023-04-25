警方：“查处右转弯时暂时停车，一段时间内先同时进行引导”. April. 25, 2023 07:56. by 金基允记者 pep@donga.com. 警方就22日开始查处的“前方红色信号时暂时停止右转”规定表示：“一段时间里将先同时进行查处和引导。”这是考虑到有人指出，实际上现场遵守这一规定的人并不多。 首尔警察厅相关人士表示24日，“虽然修订的《道路交通法》过渡期已经过了3个月，但市民们还不熟悉新规定。因为保护行人非常重要，所以要同时进行引导，主要对即使有人想步行仍然没有停车的情况进行查处。”其宗旨是，如果存在事故危险，将积极进行查处，否则将继续予以引导。 虽然从22日开始进行查处，但司机们表示，“规定很复杂，不熟悉”，即使大部分前方亮起了红色信号也不会停车，而是向右转。警方计划，直到司机们熟悉新规定为止，继续保持引导期。 但据警方掌握的情况，同时实施的“设置右转信号灯时，只对绿色箭头右转”的规定遵守情况相对良好。对于应该增加设置右转信号灯的说法，警方表示：“计划寻找合适的地方，追加设置右转信号灯。”目前，设置右转信号灯的交叉路口在全国只有13处。

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