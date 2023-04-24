继房地产、虚拟货币之后……科斯达克净买入44%是“举债投资”. April. 24, 2023 07:52. . 随着股市呈现恢复趋势，举债投资的“债投”再次盛行。证券公司贷款购买股票的信用融资余额在10个月内超过了20万亿韩元。科斯达克（KOSDAQ，韩国创业板）市场今年个人投资者净买入的近一半都是债投。在资产价格暴涨期，对房地产、股票、硬币等进行“只管投资”而遭受痛苦的人仍然很多，再次举债赚钱的诱惑正在抬头，令人担忧。 股市“债投”在出现过热现象的科斯达克市场上非常严重。去年底为7.76万亿韩元的信用融资余额，本月突破了10万亿韩元。债务比市价总额达5倍的有价证券市场还要多。进入今年以来，科斯达克市场增加的债务达2.7万亿韩元，占个人投资者净买入金额的44%。与净买入相比，债务的比重是掀起股票狂潮的2020年的1.6倍，是史无前例的水平。 今年以来，科斯达克市场上涨了27.9%。随着二次电池等若干个股呈现暴涨趋势，“说不定只有我一个人被冷落”的心理扩散，举债投资的人增加了。但是短期内由大规模债务而上升的涨势会持续到什么时候，情况非常危险。市场调整正式开始，如果出现因反对买卖等债务清算的情况，预计后果将进一步扩大。 不仅是股票，房地产市场的“挖空心思贷款”也出现了再次增加的征兆。上个月向银行抵押的住宅为95621件，在2021年3月以后的两年间超过了9万件。“债投”和“挖贷”的增加可能会导致青年层的破产。因无法偿还债务而申请“个人回生”的负债人上个月达到11228名，创下了历史最高纪录。与一年前相比增加了50%。去年申请“个人回生”的人中，二三十岁人群的比率达到了46.6%。 经历了资产市场的泡沫崩溃和利率上调，人们切身感受到了债务的危险性，但最近警戒心又变得迟钝。为了不让负债增加和债务违约成为国内经济虚弱的导火索，要尽全力管理家庭负债。既要给陷入无法回生的负债人提供恢复的机会，同时又要避免引起等待就会减免债务的期待，需要精巧的处理。已经到了家庭、企业、政府等所有经济主体再次回顾债务可怕性的时刻了。

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