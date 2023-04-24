韩美推动共同文件，“如果朝鲜对韩国进行核攻击，美国将实施核报复”. April. 24, 2023 07:53. by 申나리, 孫孝珠 journari@donga.com,hjson@donga.com. 据悉，韩国和美国正在以尹锡悦总统和美国总统拜登举行首脑会谈为契机，推进明文规定如果韩国领土受到朝鲜等国核攻击，美国将以核“报复应对”的共同文件。如果应韩国的要求韩美正在协调的这一文件得以确定，那么美国的核报复承诺将首次在韩美间的正式文件中明示。据悉，韩美还在最后阶段协调另外设立部长级常设磋商机制，以提高韩美在核延伸威慑方面的共同企划及执行力的方案。 综合《东亚日报》23日的采访，据悉，韩国政府在当地时间26日在华盛顿举行的韩美首脑会谈前夕，向美方转达了“如果朝鲜使用核武器，美国也将使用核武器”的立场。此前一年一度的韩美国防部长间安保协议会议和本月初的韩美统一国防协议体联合公报中，作出了以下程度的表示：“美国不能容忍朝鲜对同盟国的核攻击。这将是只会导致金正恩政权的灭亡”“运用包括核在内的所有范畴的军事能力，向大韩民国提供延伸威慑。”韩国政府消息灵通人士表示：“我们认为，通过重复韩美目前已经公布的大部分内容或模棱两可的措辞，国民无法感受到美国加强提供延伸威慑，因此要求美国明示核报复。” 据悉，双方正在协商根据韩国的要求、在韩半岛展开美国核战略资产的文句也包含在共同文件中。其核心内容是，建立一种机制，美国不直接在韩国领土上部署战术核武器等，但根据韩国的需要，保证美国重要战略资产的运转。 尹锡悦总统将于24日启程，进行为期七天五夜的国事访美外交日程。在纪念韩美同盟70周年的同时，此访还计划提出实质性的延伸威慑、加强尖端技术及经济安保合作等韩美走向“全球全面战略同盟”的蓝图。

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