向全国蔓延的全租诈骗，要把“社会灾难”责任追究到底. April. 22, 2023 08:04. . 夺走3名二三十岁青年生命的全租诈骗事件在全国各地进一步浮出水面。包括仁川市弥邹忽区、京畿道华城市东滩和九里市以及釜山市沙上区、东区、釜山镇区等别墅、多户住宅密集的地区接连出现了受害申报。虽然政府和政界急忙出台对策，但由于现场没有正常启动，全租者的不安感进一步增大。 警方抓获20多名团伙分子、正在调查的九里市全租诈骗事件，受害租户最少有500名，损失额估计达数百亿韩元。釜山的90多户别墅、写字楼租户也申报了超过50亿韩元的全租款。去年10月发生的京畿道安山市别墅诈骗受害规模达300多人，达600亿韩元，比当初增加了近10倍。去年12月团伙被起诉的“光州别墅王”事件的损失规模也达到了1000亿韩元。也有不少租房者甚至不知道全租未到期而被诈骗的事实。与警方至今确认的1700多名受害者、3100亿韩元损失额相比，预计损失规模将进一步扩大。 再加上政府中断6个月拍卖的措施暴露出漏洞，受害者们对对策的实效性提出了疑问。因为不顾政府的要求，从金融公司转移到贷款、托收企业、个人的住宅的拍卖如期进行。“仁川建筑王”事件的1787套受害住宅中，31%的债权人都是贷款、托收企业和个人。虽然政府和执政党迟迟才向受害家庭支援低利率贷款，并推进防止受害立法，但能否补偿拍卖处分结束的住宅租户的损失还是未知数。 警方表示，将把犯罪团体组织罪适用于全租诈骗，而不是一般诈骗罪，并全额没收犯罪收益。青年们因受骗而丧命，受害规模也达数十、数百亿韩元，是重大犯罪，因此不可避免地要受到严重的处罚。 全租诈骗已经成为一般对策无法应对的大型社会灾难。哪怕制定特别法，也有必要保护受害者。当务之急是明确制定全租诈骗的标准，掌握整体损失规模。不仅要追查主导犯罪的人，还要追查帮助他们的公认中介师、包庇他们的势力，追究剥夺刚刚步入社会者、平民全部财产和希望的罪责。

한국어