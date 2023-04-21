韩美签订租借合同，美国借50万发“旧炮弹”偿还新炮弹. April. 21, 2023 07:48. by 孙孝周记者、申圭镇记者、华盛顿=常驻记者文炳基 hjson@donga.com、newjin@donga.com、weappon@donga.com. 据悉，美军将向韩国租借约50万发155毫米炮弹，然后以美国政府从韩国炮弹制造企业购买新炮弹后，以送给韩国军队偿还“炮弹债务”。 据韩国政府消息人士20日透露，韩国政府最近与美国政府签订了租赁155毫米炮弹等韩国军队拥有的50万发炮弹的合同，并明确规定了上述偿还方式。也就是说，只要韩国P公司生产炮弹，美国政府就会立即购买炮弹，然后交给韩国军队，以此来补充韩国军队的炮弹储备。消息人士说：“我们向美军发送旧炮弹，然后用我们企业生产的炮弹偿还，这种方式在经济利益方面是最佳合同。据我所知，因为是给旧的、收新的，借出的数量和偿还的数量是不一样的。” 有观察人士认为，由于不是原样返还从韩国借走的炮弹，美国有可能迂回地利用韩国炮弹支援乌克兰。 在这种情况下，尹锡悦总统暗示，以俄罗斯大规模屠杀乌克兰平民为前提，将“有条件地”提供军事援助，对此俄罗斯提高了威胁程度。据俄罗斯卫星通讯社当地时间20日报道，俄罗斯外交部威胁说：“向乌克兰提供任何武器都将视为反俄罗斯的敌对行为。”相反，美国国防部表示：“欢迎韩国对北约和乌克兰防御联络集团做出的贡献。” 韩国总统室高层负责人就俄罗斯的反对表示：“这无异于对没有发生的事情进行评论。我们今后怎么做取决于俄罗斯。”他还说：“韩国国内法律中没有禁止向海外交战国提供武器支援的法律条款。”也就是说，“如果发生足以引起国际社会公愤的大量平民伤亡”，就有提供军事支援的可能性。

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