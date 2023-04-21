也门发生踩踏事故……至少有78人在领取救济品时死亡. April. 21, 2023 07:47. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 在内战中的中东国家也门，数百人同时参加发放现金的活动，至少有78人被挤压致死。 据路透社等外电报道，伊斯兰斋月最后一天的19日，也门首都萨那一所学校举行的发放现金慈善活动吸引了数百人，至少有78人被压死，73人受伤。重伤者也不少，预计死亡人数还会增加。他们都是听到在该活动中每人可分得9000也门里亚尔（约12000韩元）的消息后赶来的。也门从2014年开始爆发内战，截至2021年，也门人均购买力平价指数（PPP）为2078美元，在世界191个国家中排名第13名最艰难国家。 目击者称，控制该地区的胡塞武装人员以控制人群为由，向空中开枪，使事态进一步恶化。电线杆变压器中弹爆炸后，惊慌失措的群众更加涌向了另一边。 上传到社交媒体上的事件现场视频显示，人们涌向发放现金和救护品的舞台方向，密密麻麻地重叠在一起，发出尖叫声，向空中挥手求救，场面惨淡。人们好不容易离开后，路面上到处都是尸体，堆满了失去主人的鞋子和衣服。 胡塞武装方面表示，当天逮捕了主办慈善活动的两名商人，正在调查详细的原委。此外，胡塞武装当天还宣布，对因事故失去家人的家属和受伤者，将分别发放2000美元（约266万韩元）和400美元（约53万韩元）。 也门自伊朗支持的胡塞反政府武装2014年驱逐萨那亲沙特阿拉伯政府后，内战和政治动荡持续了8年多。最近，随着伊朗和沙特的代理战局面逐渐恶化，居民们正遭受着严重的经济困难。据联合国透露，内战造成的累计死亡人数达15万人，也门70%的2100万人是救助对象。

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