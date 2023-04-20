朝鲜预告发射侦察卫星，威胁要向南面发射试探韩美应对. April. 20, 2023 08:05. . 据朝鲜媒体昨天报道，朝鲜国务委员长金正恩视察国家宇宙开发局时指示：“要在计划时间内发射1号军事侦察卫星。”报道称侦察卫星“截至4月已完成制作”，但并未指明“计划好的时间”。金正恩还就拥有侦察卫星表示：“这是绝对不能放弃、不能错过、不能更换的不可或缺的首要任务。今后将连续多方面部署数颗卫星。” 金正恩只表示“计划好的时间”，因此何时发射侦察卫星并不明确。但是，朝鲜在下周尹锡悦总统对美国进行国事访问之前预告发射卫星，意图很明显是将韩半岛推向高度紧张状态。朝鲜去年12月曾表示：“将在2023年4月之前完成1号侦察卫星的准备工作。”虽然已经完成了卫星的准备，但是金正恩提出“组建非常设的准备委员会等最终准备”，因此也有可能距离发射还有很长一段时间。 虽然其性能如何存在疑问，但可以肯定的是，发射侦察卫星已经超越了此前安装核弹头的弹道导弹等军事威胁，是引发高度综合紧张的多用途挑衅威胁。金正恩明目张胆地称这是出于“随时掌握敌对势力的动向”和“先发制人的军事力量使用”的层面。这赤裸裸地表现出了在空中战斗力处于绝对劣势的情况下，将启动多颗侦察卫星监视韩半岛的韩美军事力量动向、确保核打击目标坐标的想法。 最重要的是，发射方向很有可能不是东侧，而是南侧，从这一点来看，可能会使韩半岛和周边地区陷入超紧张状态。朝鲜将像2016年发射“光明星4号”时一样，沿着韩半岛西海岸，经过驻日美军所在的冲绳，飞向菲律宾东部，以此试探韩美追踪和拦截的能力。此外，朝鲜还有可能通过以“太空使用权”为由，事先向国际机构通报发射计划等厚颜无耻的行动，关注国际社会如何反应。 朝鲜如此大胆的挑衅，将会招致韩美更加紧急的应对。尹锡悦总统昨天在接受外媒采访时还透露了强化对朝监视、侦察、情报能力以及开发“超高性能高功率武器”的计划。同时，在韩美首脑会谈上，双方还将就超越北约“核计划集团”的韩美共同应对体制达成协议。无论朝鲜如何大胆挑衅，只要韩美具备坚固的同盟系统和随时立即应对的态势，就不会感到惊讶或害怕。

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