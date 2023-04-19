官妓的悲哀. April. 19, 2023 07:59. . 曾是金素月的老师的岸曙金亿，既是诗人又是先驱性的翻译家。在大部分翻译都重译日语译本的情况下，他打开了原作直译的大门。这相当于对日本帝国主义强占时期进行的一种脱殖民式翻译。他用韩语翻译了西欧的诗以及中国和朝鲜的汉诗。其中翻译了很多女诗人的诗。最有名的是唐朝诗人薛涛的诗作《同心草》。由金圣泰作曲而更加出名的诗。 原名不是同心草，而是意为“等待春天的歌曲”的《春望词》。金亿只翻译了四首诗中的一首，取名为《同心草》。“风花日将老，佳期犹渺渺。不结同心人，空结同心草。”在第三行和第四行出现的同心人和同心草的表述中，同心的意思是“一条心”。心和心融为一体才是爱情，诗人却无法这样，只能悠闲地系上草叶，消除对无法赴约之人的思念。这种心情之所以更加哀切，是因为诗人是早早失去父母，以官妓生活的女性。不管爱谁，都不能像普通人一样爱，这是官妓的宿命和悲哀。男人离开就算了，而她则只能以诗作慰藉。 金亿认为这样的诗才是真正的诗。他高度评价了小妾或妓生的诗，并引用孔子的话，将好诗比喻为“思无邪”，即思想不加修饰。“不知为什么，士大夫家的妇女们的歌曲中有一种故意压抑感情，装饰得文雅的感觉。”因此，如果孔子的话正确，她们的歌曲是“不及格”，感情上毫无虚假的小妾或艺妓的歌曲是“及第”。也就是说，不是制度保障的稳定生活，而是从过着怨恨生活的女人身上产生的纯度高的感情才接近抒情诗的本质。这可以说是翻译家金亿启发的艺术原理。

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