无敌的兵器. April. 18, 2023 07:58. . 1522年4月27日，法军与哈布斯堡、罗马教皇令、西班牙联军在意大利米兰北部维科卡拉平原交锋。当天，法国军队中有保证必胜的无敌兵器。在16世纪的欧洲战争中，决定胜负的因素是雇佣兵。其中，瑞士外援最为昂贵，也是胜利的保证。他们创立的利用斧头枪进行战斗的队形是彻底粉碎欧洲任何军队、甚至全副武装的骑士突击的无敌队形。 瑞士人的战斗技术是其他国家无法轻易模仿的。对战斗的特别意志、队员团结在一起的职业意识、众多胜利提供的确信、故乡贫瘠的生活等多种要素造就了瑞士雇佣部队的传说。 联军挖出沟里的土紧急打造了一个小山坡，并在这里布阵巩固了防御态势。土堆上放置了在新战场上亮相的新型武器大炮，正面布置了火绳枪部队。8000名瑞士军人打头向联军挺进。两军的间隔达到270米后，联军立即发射了大炮。瑞士军队遭受了巨大损失，但联军无法停止他们的勇气和进攻。进攻队形到达沟边后，火绳枪的枪声和烟雾笼罩了战场。刹那间，呛人的烟雾笼罩了战场。虽然什么也看不见，但尖叫声、呻吟、血的味道告诉人们发生了什么事情。瑞士军队的密集队形使枪和大炮的威力最大化。 因为枪和大炮的出现，武器的发展速度变得非常快。海湾战争、阿富汗、乌克兰，每当战争爆发，新型武器都会吸引人们的视线。相对缓慢的是人类的意识和固执。笔者上大学时曾有过将巡航导弹介绍为未来武器的文章。结论是持怀疑态度。但没过10年，海湾战争爆发，巡航导弹已经非常活跃。 我们把自己关押在自己创造的世界里生活着。用浅薄的知识蛊惑世人、回头看坚持自己是对的的人也太多了。那天瑞士士兵坚信了什么？

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