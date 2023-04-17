从破败之地重新开始. April. 17, 2023 07:56. . “就在猴子扔下高尔夫球的地方进行比赛。”—出自刘诗华的《地球旅行者》中 这是作者在印度旅行时听到的故事。在印度还是英国殖民地的当时，英国人在印度加尔各答设立了高尔夫球场，打高尔夫。但不幸的是，每次击球时都会遇到意想不到的妨碍者。猴子们捡起高尔夫球后，把高尔夫球扔到离谱的地方，进行了妨碍。虽然重新开始比赛并试着提高围墙，但毫无用处。因此制定的新规则就是那篇文章。 我们的人生不也是这样吗。只要参军回来，只要找到工作，以为自己的人生也会像春天的阳光一样耀眼，但每次我都会明白，我的计划是在广阔的误差范围内，一个小小的点。在仔细思考从哪里开始出错了之后，我产生了如果人生也有召回系统就好了的想法。但是上帝和我母亲似乎都没有想召回我混乱的人生。去收拾水芹菜的母亲旁边提起了召回的事情，差点被打了后背。只是把我的人生碎片收集起来铺在地板上，在上面重新开始。 曾经在后悔和悲伤中躺过一周。以我为主人公的电影中为什么有这么多反派，这次见到了灭霸。为了拿到永久居住权而前往秘鲁时，因所带的钱全部被骗，心里一直很苦，最后回到了韩国。因为没胃口，用水泡饭吃的时候想起了这段话，就拿起了书。古普塔先生的忠告仍然很尖锐。沿着这条路乘坐开往首尔的巴士，来到了上岩洞的建设现场。听说是从国外受骗过来的，辛苦了，来得正好，人力小哥哥们欢迎我。就这样成为了消防员，也成为了作家，从这一点来看，35岁出台的新规则仍然有效。 在生活中，有时候会说宇宙的所有气运都不行。希望那时这篇文章能对您有所帮助。

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