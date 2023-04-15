尹锡悦政府的第一份统一白皮书，把“韩半岛无核化”改为“朝鲜无核化”. April. 15, 2023 08:33. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 尹锡悦政府上台后首次发布的统一白皮书中正式使用了“朝鲜无核化”一词。文在寅政府执政时曾表述为“韩半岛无核化”，但此次明确表示无核化的主体是朝鲜。韩国政府一名官员表示：“朝鲜公然提高核和导弹威胁水平，因此向朝鲜发出了施压性信息，要求朝鲜表现出真诚的无核化意志。” 统一部14日发布了包含“朝鲜无核化”等表述的《2023统一白皮书》。白皮书从第一章开始就指出：“朝鲜在经济长期困难的情况下，持续进行核、导弹威胁和挑衅，加重了韩半岛的安保不安。”白皮书还包括“将坚决应对朝鲜的挑衅”“不会容忍朝鲜的核威胁或武力挑衅”等反映韩国政府强硬应对原则和基调的表述。文在寅政府时期发布的《2022统一白皮书》中没有“挑衅”等表述。相反，尽管朝鲜发射了弹道导弹，白皮书仍然是“没有引发高度紧张”的表述。 在今年的白皮书中，用“美朝”一词代替了之前主要使用的“朝美”一词。统一部副发言人李孝贞（音）在当天的新闻发布会上说明更改背景时说：“专家们在核校过程中认为，最好统一用词（为美朝）。” 白皮书还着重介绍了朝鲜人权问题。白皮书强调：“在对朝政策上，把改善朝鲜居民的人权作为最优先课题之一来推进。”朝鲜人权问题在上次白皮书中出现在第3章第4节，但这次被安排到了第2章第1节。统一部在上个月31日发行的朝鲜人权报告书也详细介绍了最近入境的“脱北者”的人权受侵害情况等。当时的报告是2016年制定《朝鲜人权法》后时隔7年公开出版的。统一部长官权宁世在发刊词中表示：“要堂堂正正地面对朝鲜的挑衅，以长远的呼吸冷静地开启新的统一大韩民国的未来。”

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