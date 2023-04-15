动摇同盟的21岁美国一等兵……因泄密被捕. April. 15, 2023 08:33. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 美国机密文件泄露事件的嫌疑人、美国空军国民卫队所属的情报兵杰克•特谢拉（21岁，照片）当地时间13日在东北部马萨诸塞州北戴顿突然被捕。这距离6日《纽约时报》等媒体报道文件外泄事实被公开正好一周。随着他的被捕，文件泄露的经过、目的、真伪、是否有共犯等调查也将加快步伐。但是，随着美国最新一级机密被20多岁士兵泄露的事实被曝光，对美国漏洞百出的保安体系的批评也日益高涨。 美国司法部长加兰当天召开紧急记者会表示，“联邦调查局特工逮捕了擅自泄露和传送机密情报的嫌疑人特谢拉，将以‘违反《间谍法》’等罪名起诉他”。美国有线电视新闻网（CNN）等媒体预测，特谢拉最快将于14日出席马萨诸塞州联邦地方法院，并进入起诉人员审理程序。 根据间谍法，每个泄露的机密文件最多可被判处10年徒刑。也就是说，泄露300多件文件的人，从算术上看，不能排除被判数百年以上重刑的可能性。 当天逮捕特谢拉仿佛是一场军事行动。联邦调查局派遣6名使用装甲车、自动步枪等全副武装的要员到特谢拉母亲的住宅，逮捕了他。CNN等美国媒体也现场直播了逮捕过程。 特谢拉是在马萨诸塞州国民军“102情报飞行团”工作的一等兵。虽然军衔较低，但作为军事通信网络负责人，可以连接美国从全世界收集的机密情报聚集的“世界情报沟通系统（JWICS）”，因此有可能盗取文件。他在聊天平台“Discord”内十多岁军事YouTube使用者较多的名为“Thug Shaker Central”的聊天室中作为“房主”活动，从去年起泄露了300多件机密文件。 他所在的州国民军平时接受各州州长的指挥，负责地区内灾难、灾害应对、治安维持等工作；在战时接受联邦政府的统率，负责美国正规军的部分职能。对韩国等同盟进行窃听、监听的情况、朝鲜和中国的战斗力情报、乌克兰战争局势等美国最新机密文件不是由美国正规军、而是预备部队性质的基层士兵被泄露，从这一点来看，泄露事态的后续影响也将持续很长一段时间。

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