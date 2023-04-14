朝鲜发射“固体燃料洲际导弹”……韩美应表现出遏制核问题的非常决心. April. 14, 2023 07:46. . 朝鲜昨天上午在平壤附近向东部海域发射了中远程弹道导弹。这一导弹从移动式发射车辆上以高角度发射，最高高度达到2000公里，飞行距离为1000公里。如果发射正常，可以飞行3000-4000公里，打击美国关岛基地。韩国军方相关人士表示，“据判断，朝鲜发射的是新系统的中程导弹或洲际导弹”，暗示朝鲜可能试射了2月阅兵式上公开的新型固体燃料洲际导弹。 如果距离“太阳节”还有两天的此次发射被确认为固体燃料洲际导弹试验，就说明朝鲜实际上已经进入了完成核武装体制的最终关口。朝鲜已经在各种短程导弹上使用了固体燃料，但在需要二级和三级火箭的远程导弹上使用的是液体燃料。液体燃料洲际导弹需要时间移动和注入燃料，因此能够事先捕捉到发射征兆，但固体燃料洲际导弹像安装电池一样随时安装燃料并立即发射，因此很难事先捕捉到，更具有威胁性。也就是说，韩美对朝鲜的“先发制人打击”实际上已无法发挥应有的作用。 朝鲜继最近公开“火山-31”型战术核弹头和核鱼雷水中爆炸试验后，此次又进行固体燃料洲际导弹挑衅，也是为了展示针对美国的突袭核打击能力的迅速发展而进行的武力示威。但是，此次发射有可能在试验全部三段固体推进洲际导弹之前进行了两段推进器试验，因此，今后将致力于通过追加试验发射，证明具备多弹头能力的美国本土全境打击能力。 这种导弹能力的高度化将引发韩美共同的紧急应对。因为从短程到远程，只要金正恩一句命令，随时随地都可以发射的体制，就不能再以尖端监视和侦察能力而自豪。不仅如此，固体燃料洲际导弹，对于美国来说也不是远隔重洋的韩半岛的事情，而是迫在眉睫的事情。因此，必须提高警惕和紧迫感，采取果断的对策。 韩美以本月底尹锡悦总统对美国进行国事访问为契机，正在谋求划时代地提高对朝核延伸威慑执行力的方案。仅通过战略轰炸机和航空母舰等美国战略资产在韩半岛展开的武力示威存在局限性，因此，韩美应共同策划并实施核武器运营，建立坚固的常时核遏制体制。只有这样，盲目的核挑衅会导致金正恩政权的灭亡的严重警告才会奏效。

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