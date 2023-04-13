“印刷历史始于韩国”， 外国观众感叹于《直指心体要节》. April. 13, 2023 08:00. by 趙은아 achim@donga.com. “现在韩国文化开始在法国遍地开花。” 11日（当地时间），为观看世界上现存最古老的金属活字印刷本《直指心体要节》（以下“直指”），来到法国巴黎法国国立图书馆（BnF）的法国研究所职员皮埃尔•德比兹蒙如是说。德比兹蒙表示：“我已经知道‘直指’是《古腾堡圣经》之前最古老的活字印刷本，但很多欧洲人不知道这一点。” BnF在通过本月12日至7月16日举行的“印刷！古腾堡的欧洲”特别展，公开“直指”实物前一天，进行了媒体及VIP展示。受到邀请的法国大学教授、研究员等100多人，在暴雨中排起了长队，掩饰不住对亲眼目睹现场的期待和兴奋之情。这是BnF自1973年“东方宝物”展示会后，时隔50年再次向一般大众公开收藏库保管的“直指”下册。 游客们主要对欧洲人熟悉的《古腾堡圣经》很感兴趣，但对东方的“直指”的理解度也相当高。等待进入展示场的法国图尔大学教授雷米•齐梅内兹表示：“以前读印刷历史相关书籍时，非常熟悉‘直指’是世界上历史最悠久的印刷本，但实际观看还是第一次”，“一直很好奇‘直指’会是什么样子。‘直指’是（印刷史上）重要的里程碑。” BnF馆长罗兰斯•安塞尔表示：“能够告知大家印刷历史的开始不是在欧洲，而是在亚洲，这一点很有意义”，“很荣幸‘直指’1952年进入BnF怀抱后，能够为保存普遍遗产做出贡献。”

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