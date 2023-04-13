韩国总统室：“不会要求美国就监听疑惑道歉”. April. 13, 2023 08:00. by 全珠英记者、华盛顿=常驻记者文炳基 aimhigh@donga.com、weappon@donga.com. 记者12日获悉，韩国总统室决定不再把美国情报机关监听同盟国的疑惑当作外交问题。他们认为，监听疑惑存在“幕后势力”，认为“（泄露的文件）相当一部分是伪造的”，因此得出了争议已接近尾声的结论。 总统室相关人士表示：“与前一天美国国防部长奥斯汀就泄露文件的意见达成一致，事件已经告一段落。不会要求美国政府正式道歉。” 访问美国的韩国国家安保室第一次长金泰孝当地时间11日会见记者时表示：“目前这个问题有很多第三方介入，没有发现同盟国美国对我们怀有某种恶意的情况。”这似乎是在指认为亲俄势力可能介入了机密文件泄露过程的说法。 对于“这是否意味着与前国家安保室长金圣翰等相关的机密文件上的对话是捏造的？”的提问，金泰孝表示：“这个问题不要问得那么具体。都在昨天我说的一句话里了，其中涵盖了一切。金泰孝前一天曾表示：“没有什么要（向美国方面转达立场）说的。因为这是有人伪造的。” 但美国《纽约时报》当天报道说：“大部分文件都是真本，捏造的部分当初也没有修改就直接刊登在了网上。”对此，总统室相关人士再次表示：“应该与美国法务部的调查结果确认是否属实。”对于韩国相关文件是否属于伪造，他表示：“外交领域一般留有解释的余地。是否属实都不确切。”他回避了具体的发言。 尹锡悦总统当天指示：“要彻底做好应对准备，防止对金融、能源等基础设施的网络威胁演变成安保危机。”国家安保室长赵太庸在龙山总统室主持了“各机关能源领域应对网络攻击态势检查会议”。

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