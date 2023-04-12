国际货币基金组织连续4次下调韩国经济增长率……如果出口不能恢复，就不会出现迅速扭转局面. April. 12, 2023 08:03. . 国际货币基金组织把今年韩国经济增长率预测值下调0.2个百分点至1.5%。这是继去年7月、10月和今年1月之后连续4次下调。该机构预测，包括中国在内的全球经济复苏缓慢，加上发达国家的金融市场动荡，韩国经济将进一步萎缩。考虑到这种情况，韩国银行连续两次将标准利率冻结为3.5%，并很有可能下调今年1.6%的增长率预测。 昨天国际货币基金组织把今年世界经济增长率预测值从2.9%下调至2.8%，韩国则从1.7%下调至1.5%。十大经济体中，预测值连续4次下降的只有韩国、日本、德国。因为紧缩导致的发达国家的消费停滞、国际供应网混乱导致的经济冲击集中在制造业、出口强国身上。相反，美国、英国等国家的预测值有所提高，中国则维持了5.2%的预测。 韩国银行冻结利率也反映了这种国内外情况。韩国上个月消费者物价上涨率为4.2%，仍然处于高位，石油输出国组织（欧佩克）的突然减产使油价再次变得不安，但相比物价稳定，应对经济萧条、金融不安更为紧迫。再加上韩国银行表示：“今年的增长率将小幅低于2月份预测的1.6%。”这意味着政府和韩国银行期待已久的国内经济“上低下高”发生动摇的可能性增大。 连续7个月维持的3%基准利率给整个经济带来了冲击。由于利率暴涨，66%的国内制造企业陷入亏损或处于盈亏平衡线上。负债1020万亿韩元的个体户、小商工停业现象也层出不穷。房地产项目融资滞纳率激增等金融风险也在增大。昨天韩国综合股价指数上涨1.42%，是因为期待冻结利率能减轻这种负担。 但是，认为上调利率已经触顶的判断似乎有些操之过急。美国美联储下个月上调利率，外国资本流出的忧虑增大或国际油价动荡时，韩国银行只能再次上调利率。韩国银行总裁表示，“市场对年内降息的期待过高”，也是出于这一原因。在支柱产业出口急剧萎缩、增长率下降的情况下，很难期待情况发生迅速扭转。家庭和企业、政府和韩国银行都要忍受急躁症，应对长期战。

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