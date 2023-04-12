一半的重症急救患者错过了黄金时间. April. 12, 2023 08:06. by 李文秀记者 doorwater@donga.com. 据调查，最近5年间，每两名心肌梗塞和脑中风等重症急诊患者中就有一人未能在“黄金时间”内到达急诊室。 国会保健福利委员会所属的共同民主党议员崔慧英（音）11日从国立中央医疗院得到的资料显示，在5年间前往全国大区、地区急救中心急诊室的145万名重症患者中，约有一半（49.1%）的71万人未能在挽救生命的适当时间内到达。在此次调查中，根据重症急诊患者的疾病，心肌梗塞在发病后2小时内，出血性、缺血性脑中风在3小时内，重症外伤在1小时内，是适当的急诊室到达时间。这个数字不包括到达急诊室但已经死亡的到达时死亡数字（DOA）。 问题是，就像上个月发生坠落事故的大邱10多岁患者在紧急情况下因找不到接受治疗的医院而死亡一样，“漂流”患者正在逐渐增加。在过去的5年里，重症急诊患者的未到达急诊室率每年都在增加。2018年重症患者未到达急诊室的比率为47.2%，2019年增至47.3%，2020年增至48.4%，2021年增至50.8%，2022年（暂定值）增至52.1%。 按疾病分类来看，在过去的5年里，心肌梗塞、出血性脑中风、缺血性脑中风、重症外伤患者等所有重症急救患者的未到达急诊室率都有所增加。特别是“重症外伤患者”，在适当时间内未到达急诊室的比率从2018年的48.5%增加到2022年的56.5%，增加了8个百分点。 崔慧英敦促说：“为了让重症急救患者在适当的时间内到达急诊室，应该制定有效的对策，尽快实施。”

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