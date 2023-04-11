汽车贸易顺差居首位，超过半导体. April. 11, 2023 07:48. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 汽车超过半导体，时隔9年成为韩国贸易顺差第一的产品。在最近半导体出口急剧减少的情况下，汽车起到了减少贸易赤字的孝子作用。 据韩国贸易协会进出口统计方面10日透露，以今年1月至2月累计为准，汽车出口额为105.7795亿美元，进口额为26.5710亿美元，创造了79.2084亿美元（约10.4515万亿韩元）的贸易顺差。在所有出口产品中，贸易顺差居首位。从2017年起到去年为止连续6年保持贸易顺差第一位的半导体进入今年以来跌至第七位（18.9895亿美元）。 在贸易顺差排名中，汽车比半导体排名靠前是自2016年（汽车第二名、半导体第三名）以后7年来的第一次，而汽车排在第一名是2014年以后9年来的第一次。继汽车之后，贸易顺差排名靠前的先后是石油产品（47.9849亿美元）、合成树脂（32.2152亿美元）、船舶海洋构造物和零部件（26.2468亿美元）、汽车零部件（25.7015亿美元）等。 据韩国汽车产业协会透露，去年国内整车企业的每辆汽车出口价格为2.1276万美元（约2807万韩元），创历史最高水平。这是随着收益性高的休闲车（RV）和装有高价配件的环保汽车的出口增加而取得的成绩。

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