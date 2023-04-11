韩国总统室：“关于美国监听疑惑，首先要掌握是否属实”. April. 11, 2023 07:48. by 张宽硕记者、华盛顿=文炳基 常驻记者 jks@donga.com、weappon@donga.com. 韩国总统室10日就美国情报机关监听韩国国家安保室高层人士发言的疑惑表示：“首先要掌握是否属实。在掌握（韩美）两国情况后，必要时将要求美方采取适当的措施。”不过，总统室还表示：“也有可能是部分（监听）资料被修改或捏造。”分析认为，这一表态是为了在尹锡悦总统对美国进行国事访问两周前，尽量减少突发灾难对韩美同盟造成的影响。与此同时，总统室还在加强内部保安检查，苦思应对方案。据悉，当天尹锡悦主持的首席秘书会议上也提到了美国监听疑惑。 总统室相关人士当天会见记者时强调说：“（确认是否属实和要求采取合理措施等）这样的过程将以韩美同盟间形成的信赖关系为基础进行。”同时他还表示：“美国媒体报道的内容并不是确凿的事实。现在美国国防部也要求法务部进行调查，因此首先要掌握是否属头。”总统室高层负责人表示：“不知道有没有小偷，如果确实来过小偷，那么在无法确认拿走了什么的情况下，不能先说‘小偷来过了’。在全世界国家都在进行谍报活动的情况下，出于国家利益，没有理由说自己被偷了。” 国家安保室和总统警卫处层面的自身保安强化措施也在讨论之中。总统室高层相关人士10日表示：“平时总统秘书室对保安问题也非常小心。如果出现这样的争议，将采取进一步加强保安的措施。” 在这种情况下，国家安保室第一次长金泰孝将于11日至15日访问美国，就尹锡悦本月底的访美日程进行最后协调。据悉，金泰孝访美时，韩美将就监听疑惑进行讨论。韩国外交部北美局审议官等工作人员也于10日前往美国华盛顿。 另外，据路透社当天报道，美国国防部当地时间9日在声明中就泄露文件表示：“可能包含极度敏感的安全资料。正在研究用照片拍摄并（散布的）文件的有效性。”

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