多情才能生存下来. April. 10, 2023 07:49. . “我们的生活不是以征服了多少敌人，而是以造就了多少朋友来评价。这就是我们物种能够生存下来的隐藏秘诀。”―出自布莱恩•海尔和凡妮莎•伍兹的《多情的东西才能生存下来》。 有一种灵长类动物叫波诺波猿（过去叫倭黑猩猩）。光看的话，波诺波猿和黑猩猩没有太大的区别。据说，波诺波猿和黑猩猩在距今100万年前出自共同的祖先，相较于大猩猩，与人类共享更多的基因。从这一点看，波诺波猿和黑猩猩算是现存灵长类动物中与我们人类最亲近的两名亲戚。这本书的作者之一进化人类学家布莱恩•海尔以包括狗在内的多种动物的事例，说明了“多情的东西是如何生存下来的”。 据悉，与黑猩猩不同，波诺波猿不仅不会攻击同一群体的成员，而且绝对不会攻击其他群体中的波诺波猿。黑猩猩为了在集团内部占据优势，也会残忍地杀死竞争者，但是波诺波猿的情况是，到目前为止还没有发现“波诺波猿杀死了波诺波”的事例，这是非常有趣的事情。对于来自外部的陌生的波诺波猿，也以其特有的热情和亲和力相互包容并同化。这一点比人强。再看波诺波猿和黑猩猩的照片，波诺波猿确实看起来要更亲切。 都说现在是适者生存的时代。为了生存，为了比别人活得更好，竞争非常激烈。我也不能例外。这似乎是人类迄今为止生存下来的进化的大趋势，也是“自私的基因”不可抗拒的工作原理。但作者表示，事实并非如此。今天比起战胜对方，更想集中精力把对方变成朋友。我相信这将会成为我生存下去的秘诀。

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