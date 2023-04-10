美国“监听同盟国”的100多份机密文件泄露. April. 10, 2023 07:50. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 包含美国情报机关监听韩国等同盟国动向等内容的机密文件被泄露。文件中还包含了监听韩国政府内部对美方要求向乌克兰战争提供相关武器援助的讨论等擅自收集同盟国情报的内容。有人指出，在美国为牵制中国和俄罗斯而强调“团结同盟”的情况下，如果监听同盟国被证实属实，将引起不小的风波。 《纽约时报》当地时间8日报道说，美国情报机关制作的100多件机密文件通过社交媒体被泄露。据悉，泄露的文件中包括向乌克兰提供的美军武器机密情报和俄罗斯作战计划等乌克兰战争相关情报，以及包含同盟国动向的中央情报局每日情报报告等。 据《纽约时报》报道，特别是其中至少2份文件中捕捉到了监听尹锡悦政府高层外交安保高级官员就美方要求乌克兰武器援助相关发言的情况。其中一份文件的内容是，韩国政府高官担心拜登总统通过电话向尹锡悦总统施压要求援助乌克兰。《纽约时报》报道说：“（相关文件）提到，该信息是通过电话和信息等通信监听的信号情报（SIGINT）获得的。” 《华盛顿邮报》还报道说：“文件是以信号情报为基础制作的，其中包括以下内容：韩国国家安保室长表示，美国的目标是迅速支援乌克兰，因此提议向波兰出售弹药。” 文件中包括以色列情报机构摩萨德领导层支持反对总理内塔尼亚胡立法改革“削弱司法部”的示威等美国同盟国的敏感情报。另外，包含朝鲜核开发最新情报和伊朗弹道导弹试验结果、中国主要军事基地情报的文件也被泄露。 美国国防部7日委托法务部和联邦调查局进行调查。据悉，这些文件已经报告给了国防部长等美军领导层。《纽约时报》报道说：“这表明，美国不仅对俄罗斯，对盟国也进行间谍活动。此次事件可能会破坏外交关系。”

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