执政党和政府：“要防止急诊室‘漂流’……全国应急医疗中心将扩大到60个”. April. 06, 2023 08:05. by 金素英记者、权九龙记者 ksy@donga.com,9dragon@donga.com. 为了解决因寻找接受治疗的医院而生命亟亟可危的急诊患者的“漂流”，执政党和政府全面检查了急诊医疗体系，并着手改善制度。党政决定将全国所有地方1小时内可以到达的重症急救医疗中心从目前的40个增加到60个，并构建一站式患者移送系统。 国民力量党和政府5日上午在国会召开了“儿童、急救、非面对面医疗对策党政协议会”，就大邱一名十多岁女学生在前往急诊室途中漂流时死亡事件的后续措施。《东亚日报》主人公报道组的《漂流——漂流在生死边缘》曾揭露这种应急医疗体系的现状。国民力量党院内代表朱豪英表示：“只有保障只要是紧急情况任何人都能迅速接受治疗的信赖，才是真正的医疗发达国家。党政将分析急诊室漂流事故的根本原因，制定加强小儿、分娩、手术等基本医疗体系的对策。” 国民力量党政策委员会议长朴大出当天在新闻发布会上表示：“决定推进构建实时掌握并共享从急救队出动到患者移送、急诊室诊疗等信息的一站式患者移送系统。”因为有人指出，连接手术医生和患者的系统不健全。 与此同时，党政决定改革重症急救医疗中心，使之能够具备手术住院等最终治疗功能，并改善诸如重症急救领域健康保险数量上调、夜间休息日值班费支援、保障适当工作时间等医疗团队的工作条件。 不过，当天宣布的内容全部是包括在上个月保健福利部宣布的《第四次应急医疗基本计划（2023~2027年）》中的政策。福祉部相关人士表示：“这意味着将尽快推进急救医疗基本计划。”福祉部提出了时间表，即今年内将开始改革重症急救医疗中心功能、增加其数量的急救医疗传达体系改编示范事业，到2025年正式开始实行。执政党计划积极支援《紧急医疗法》修订和扩大紧急医疗基金预算等。 当天，党政还讨论了儿科停业增加带来的诊疗大乱对策。朴大出表示：“党政决定完善儿科诊疗环境和扩充医疗团队等问题，进行紧密协调。”此外，党政还将推进在新冠疫情流行时期暂时允许的非面对面诊疗的制度化。党政一致认为，经过新冠疫情的流行，非面对面诊疗的接近性得到了大幅改善，不能再让这种局面出现退步。

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