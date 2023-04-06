本赛季已有12名英超主帅因成绩不佳在赛季中途卷铺盖走人. April. 06, 2023 08:04. by 金正勋记者 hun@donga.com. 英格兰足球超级联赛（EPL）球队主教练的命运无异于待宰的羔羊。仅本赛季就有12名主教练被撤换，这是英超历史上最多的一次。 3日，莱斯特城队和切尔西队通过俱乐部官网分别公布了球队换帅的消息。莱斯特城队主教练布伦丹•罗杰斯在1日以1比2负于水晶宫队，球队下滑至第17位后，立即放下指挥棒。切尔西队主教练格雷厄姆•波特也在2日以0比2负于阿斯顿维拉队的第二天被解雇。在英超联赛中，本赛季中途卷铺盖走人的主教练已多达12人。 去年8月伯恩茅斯队主教练斯科特•帕克最先被撤换后，切尔西队主教练托马斯•图赫尔、阿斯顿维拉队主教练斯蒂芬•杰拉德、埃弗顿队主教练弗兰克•兰帕德、水晶宫队主教练帕特里克•维埃拉等主教练接连被撤换。孙兴慜所属球队托特纳姆热刺队的主教练安东尼奥•孔蒂也于上月收拾行李回到了故乡意大利。本赛季英超联赛每支球队还剩9~11场比赛，因此赛季结束前卷铺盖走人的主教练可能会进一步增加。 从2019~2020赛季开始执教莱斯特城队的罗杰斯教练在去年杰拉德教练被撤换后表示，“英超球队的主教练每天都会受到失去工作的威胁。在我的执教生涯中，我的安全感和耐心似乎已经用尽了。”本赛季英超主教练的平均在任时间除了利物浦主帅尤尔根•克洛普和曼城主帅佩普•瓜迪奥拉之外，只有2年左右。英超现役最长寿的主教练克洛普从2015年开始执教利物浦队。瓜迪奥拉已执教曼城队7个赛季。 美国媒体NBC体育报道称，“成为英超主教练很困难，但想要保持这个位置更难”，“没能满足球队期待的主教练只能被撤换。”

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