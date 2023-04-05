国际货币基金组织警告韩国房地产风险，但住宅贷款仍有增加迹象. April. 05, 2023 07:50. . 随着房地产景气停滞和世界金融市场的不安持续，房地产贷款将成为危机的导火线。国际货币基金组织昨天在全球金融稳定报告中表示：“硅谷银行破产引发的银行危机暴露出了金融部门的脆弱性，这种危险可能会在几个月内加剧。”特别是关于非银行圈的脆弱性，报告提到了韩国房地产项目融资亏损事例，并指出：“对房地产价格下降带来的危险因素、不履行债务的忧虑仍然存在。” 韩国非银行圈的房地产项目融资风险暴露规模和滞纳率同时上升，呈现出异常征兆。据韩国银行透露，截至去年9月底，非银行圈的房地产项目融资风险暴露额为115.5万亿韩元，各行业在5年内激增了2到4倍。拖欠率不分行业，在9个月内上涨了2倍以上，证券公司的拖欠率上升到了8.2%。如果房地产景气萎缩长期化，不良项目融资案例增加，很有可能扩散到第二金融圈的信用危机。 停滞不前的住宅担保贷款也出现了再度增加的征兆。因为，在政府接连放宽贷款限制的情况下，贷款利率也急剧下降，房地产购买心理正在复苏。上个月购买房子的64000多名中40%是生平第一次购买住宅，二三十岁人群的公寓购买量也创下了2年来的最高值。政府的降息压力和市场利率下降相结合的结果，住宅担保贷款利率下端在1年内下降到了3%左右。也就是说，韩国银行连续7次上调基准利率成为了无用之物。 主要金融公司的住宅担保贷款滞纳额在去年底超过1万亿韩元的情况下，如果贷款增加趋势再次加快，无法偿还债务的家庭将增加，有可能使金融界也陷入危机。已经负债的家庭100家中有5家即使处理了全部资产，也很难偿还债务，而在第二金融圈，该比重超过20%。 为了不让家庭的房地产贷款或建设公司房地产项目融资的小规模亏损扩散到整个金融危机，政府应该盘点风险因素，制定周密的对策。特别是要加强对滞纳率高的非银行金融公司的监督，对亏损危险较高的项目融资项目也要不惜进行以民间为中心的先发制人的结构调整。现在是需要诱导房地产经济软着陆的同时，减少房地产贷款比重的解决方案的时候了。

한국어