大谷翔平和铃木一郎“WBC冠军们的相遇”. April. 05, 2023 07:51. by 李憲宰 uni@donga.com. 4日，美国华盛顿州西雅图的T移动公园球场举行了洛杉矶天使队与西雅图水手队之间的美国职业棒球大联盟（MLB）比赛。比赛前，在左侧外场热身的大谷翔平（28岁•洛杉矶天使队）发现某人后，跑了约100米后低头恭敬地向那人打招呼。大谷翔平上前亲切握手致意的主人公是铃木一郎（50岁•退役）。 铃木一郎目前担任西雅图俱乐部总裁特别助理兼击球教练。每当举行主场比赛时，他都会穿着队服出现在球场上。大谷翔平每次访问西雅图时都会向铃木一郎问好。两人第一次见面是在大谷翔平准备MLB出道赛季的2018年春季集训时。 当天，美国媒体更加关注两人的会面，是因为上个月以日本队的夺冠而结束的第5届世界棒球经典赛（WBC）。作为投手和击球手都出战的大谷翔平，带领日本队夺冠，被选为大赛最佳选手（MVP）。铃木一郎在2006年首届大赛和2009年第2届大赛时，既是队长又是中心击球手，两次都带领日本队夺冠。在2009年与韩国队的决赛中，他还轰出了决胜打。MLB.com 赋予了“WBC冠军们的相遇”的意义。 在随后进行的比赛中，大谷翔平打出制胜本垒打，延续了良好的击球感觉。大谷翔平在两队2比2战平的第5局上半局，在无人出局1人在垒的情况下，将对方首发投手乔治•科比的低变速球打出了飞行距离为131米的本垒打。这是继3日与奥克兰运动家队的比赛后，大谷翔平连续两场比赛击出本垒打。天使队当天以7比3获胜，取得了3连胜（1负）。大谷翔平将在6日对阵西雅图水手队时首发出场。 另外，圣地亚哥教士队所在的金河成（28岁）在同一天与亚利桑那响尾蛇队的比赛中，在第9局下半局击出了个人本赛季第1个本垒打，也是他进军MLB后的第一个终结本垒打。截止到第9局上半局，圣地亚哥队以4比5落后对手，但在第9局下半局，继代打大卫•达尔击出扳平比分的本垒打后，又以9号击球手金河成的终结本垒打以6比5取得了胜利。本场比赛过后，金河成的赛季击球率为0.385（13次有效击球，5支安打）。

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