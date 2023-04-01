日本建筑大师安藤忠雄：“活着就是青春……大家一起挑战”. April. 01, 2023 08:04. by 金民 kimmin@donga.com. 日本出身的世界级建筑大师安藤忠雄（82岁•照片）在1日在江原原州市Museum SAN开幕的个人展“安藤忠雄-青春”开幕前夕来到了韩国。安藤31日在Museum SAN召开记者见面会，嘱咐韩国粉丝们“不是10多岁、20多岁，活着的期间都是青春”，要过充满挑战精神的生活。 安藤1941年出生于大阪，自学建筑后于1969年成立了建筑研究所。初期由于没有委托，他负责了狭小的用地和预算紧张的项目，但克服逆境，成为了世界级建筑大师。 在此次展会上，将介绍从1969年到2020年的250件他的代表作。美术馆外部有安藤制作的蓝色苹果形态的雕刻作品《青春》。该作品从美国诗人塞缪尔•乌尔曼的诗《青春》（“青春不是人生的时期，而是心态”）中获得灵感，包含了像青苹果那样青涩、不成熟的挑战精神。 5月迎来开馆10周年的Museum SAN也是安岛负责建筑设计的空间。他介绍了从已故韩松集团顾问李仁熙（1928~2019年）那里接受设计委托时的轶事。 “李顾问要求我们制作世界上没有的东西。但是，我问他，这样远离城市的地方会有人来吗？李顾问说，让人们过来是自己的职责。现在这里每年有20万人前来参观。” 他接着补充说：“虽然不太了解韩国和日本的政治和经济，但希望双方在文化上继续交流。”安藤上月17日还与陪同尹锡悦总统巡访日本的金建希女士在日本东京的一家餐厅共进午餐。该展览将持续到7月30日。票价为1.4万~2.2万韩元。

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