金河成所在的圣地亚哥队力量排名高居第三，多伦多队排名第7. March. 30, 2023 08:06. by 李憲宰 uni@donga.com. 金河成（28岁）效力的美国职业棒球大联盟（MLB）圣地亚哥教士队直到去年为止一次也没有登上过世界大赛（总决赛）的冠军宝座。圣地亚哥俱乐部成立于1969年，在1984年和1988年曾两次进入世界大赛决赛，但两次都无力地败北。 圣地亚哥队所属的国家联盟西部赛区的地主球队是洛杉矶道奇队和旧金山巨人队。在最近10年里，道奇队和旧金山队分别获得了9次和1次赛区冠军。 但是，在31日开幕的今年赛季，圣地亚哥队被评价为具备了超越赛区冠军，甚至可以挑战大权（总冠军）的战斗力。因为球队最近几年通过极具攻击性的引援措施，大量引进了联赛最高水平的选手。 美国职业棒球大联盟官方网站MLB.com 在28日开幕之前选定的力量排名（预测总冠军的排名）中，圣地亚哥队在30支球队中排名第三。该媒体透露理由称：“圣地亚哥队抓获了今年最佳自由签约选手之一的游击手桑德尔•博哈茨，并与三垒手曼尼•马查多签订了延长11年的合同”，“几周后小费尔南多•塔蒂斯也将加入，另外球队还拥有强打者胡安•索托。”以球员年薪统计网站Sportrac为准，圣地亚哥队今年的球队年薪为2.3696亿美元（约3081亿韩元），继纽约大都会队（3.3423亿美元•约4349亿韩元）、纽约洋基队（2.6795亿美元•约3487亿韩元）之后位居第三。每年都被认为是夺冠热门球队的道奇队以球队年薪第5位（2.1761亿美元•约2832亿韩元）在力量排名中排在第4位。旧金山队在力量排名中只排在第20位。 去年在圣地亚哥队作为主力游击手活跃的金河成，今年赛季将游击手的位置让给了博哈茨，预计他将主要作为二垒手出场。 左手投手柳贤振所在的多伦多蓝鸟队的力量排名上升到了第7位。包括外卡决定赛在内，MLB季后赛将有12支球队参赛。也就是说，多伦多队具备了参加季后赛的实力。去年6月接受左臂韧带接合手术（汤米-约翰手术）结束本赛季的柳贤振以7月中旬复出为目标，正在专心进行康复训练。如果届时康复顺利，球队进入季后赛，柳贤振也可以为球队的秋季棒球助一臂之力。崔志万（32岁）和裴志焕（24岁•以上内野手）所在的匹兹堡海盗队则处于力量排名的下游圈，排在第26位。

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