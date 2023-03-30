半导体机密提交问题，必须在韩美首脑会谈上得到解决. March. 30, 2023 08:05. . 作为获得《半导体法》补助金的条件，美国正在追加要求相当于企业营业机密的信息。根据美国商务部在31日开始的补助金申请之前公开的详细方针，企业需要提交包括晶片成品率（没有缺陷的合格产品的比率）在内的收益性、费用、材料、零部件等数十种指标。也就是说，实际上要公开半导体制造竞争力的核心指标，也是对外保密管理的营业信息。 半导体企业的信息提交是美国之前以“支付补助金所需的审查资料”为由预告的，但其水平有些过分。想要获得补助金的企业必须将季度生产能力和开工率、收益前景、材料和化学药品种类、制造费用等详细记录在Excel文件中。将敏感的经营信息如此数值化，要求外国政府提交是史无前例的。部分计算本身并不容易，且如果流入竞争公司等，将对企业的竞争力造成严重的打击。 企业负担的附加费用逐渐增加也令人担忧。商务部另行出台的97页规模的“劳动力开发计划方针”中明示的劳动者雇佣、教育条件相当一部分需要追加人力和时间投资。如果真的发生超额收益，就要吐出75%的补助金。三星电子和SK海力士还被列入限制在中国进行新投资的护栏条款。这是美国对抗中国，要求重组全球半导体供应网并吸引工厂投资时没有的内容，因此有人批评这是“半导体仗势欺人”。 据悉，美国国内的半导体生产与亚洲相比，需要花费25%的时间和50%以上的费用。由于原材料价格上涨，韩国企业在得克萨斯州等地建设的工厂的设立费用也像滚雪球一样增加。本来投资优势就消失了，如今连抵消这些的补助金也充满了毒素条款。 半导体业界虽然出现了“还不如不领取补助金”的说法，但韩国不得不担心与同盟国美国的关系。与中国台湾、日本等合作，引导美国放宽审查标准是现实的对策。政府应该维持经济安保合作，但是对于有可能损害相互信任的部分，堂堂正正地要求美国改正。下个月末在华盛顿召开的韩美首脑会谈是绝对不能错过的机会。

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