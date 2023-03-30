尹总统：“通过网络大肆传播的假新闻正威胁民主主义”. March. 30, 2023 08:08. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统表示：“通过网络全方位扩散的假新闻正威胁保障自由的民主主义”，“错误的虚假信息和煽动歪曲了国民的决策，瓦解了选举等民主主义的本质系统。” 尹总统29日在以“与经济增长一起繁荣”为主题的第二次民主主义首脑会议讨论会上发言时表示：“正面否认国际秩序的权威主义势力的阵营化加上以‘反理性主义’为代表的假民主主义正在全世界范围内抬头”，“引领自由和繁荣的民主主义面临重大挑战。”尹总统去年12月与大韩民国学术院学者们共进午餐时曾表示，“为了驱逐假新闻，守护民主主义，积极认同应制定数字规范这一主张。”会议在青瓦台迎宾馆通过视频进行。 尹总统就国际局势评价道：“国际上试图通过力量改变现状威胁着自由”，“地缘政治矛盾和利益竞争相融合，国际社会分裂，多边合作大幅萎缩。”接着，他补充道，“70多年前通过国际社会的帮助守护了自由的韩国现在作为国际社会的‘自由促进者’正在尽到作用和责任”，“将与国际社会紧密合作，为坚定地守护民主主义而强力支持和行动。” 由美国主导的此次会议的共同举办国包括韩国、荷兰、赞比亚、哥斯达黎加等。参加第2次会议的国家有120多个，比第1次会议增加了10多个。韩国将于30日代表印度太平洋地区，主持有关应对腐败的挑战和成果的会议。 预计拜登总统将针对中国、俄罗斯等强调民主主义国家的团结。特别是台湾被列入此次会议的参与国，预计将会引起中国政府的强烈抗议。 会议之前，尹总统和美国总统拜登发表联合声明称“韩国将主办第三次民主主义峰会”。韩美首脑在声明中表示：“韩国和美国以共同的民主价值和尊重人权为基础，共享深厚的纽带，将进一步加强坚固的政治、经济、安保和人际关系”，“韩国的民主制度在印度太平洋地区是强力的明灯。”

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