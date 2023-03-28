朝鲜在美国航母演习30分钟前发射导弹. March. 28, 2023 08:05. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜27日发射了2枚可以打击韩国全境的短程弹道导弹。这距离朝鲜同时发射针对韩国和驻日美军基地的战略巡航导弹，声称进行了模拟核弹头爆炸试验仅过了5天。特别是，朝鲜当天在美军核动力航母“尼米兹”号（CVN-68，约10万吨）率领宙斯盾舰等世界最高海上战斗力在济州岛南部举行韩美联合军演约30分钟前发射了第二枚导弹。分析认为，从发射地点和射程来看，朝鲜是在威胁，可以搭载战术核武器的导弹能够攻击美军具有代表性的延伸威慑（核保护伞）战斗力的核航母。 韩国军联合参谋本部当天表示：“朝鲜从上午7时47分至8时，在黄海北道中和一带捕捉到了向东部海域发射的两枚短程弹道导弹。”据联合参谋本部透露，两枚导弹均飞行370多公里后，弹落在东部海域。 据悉，韩国军方认为，该导弹很有可能是朝鲜声称19日在800米上空进行“核打击模拟发射演习”的“朝鲜版伊斯坎德牺（KN-23）”。KN-23的最大射程为800公里。从当天发射导弹的中和一带到动员“尼米兹”号等韩美海上战斗力进行训练的济州南部100公里公海上，距离达700多公里。这就是有分析认为，朝鲜事实上是直接针对核航母强攻团进行战术核武器打击威胁的原因。军方相关人士表示：“‘尼米兹’号将于28日进入釜山港，考虑到再次朝鲜发起挑衅的可能性，正在采取应对措施。 当天登上“尼米兹”号的联合参谋本部议长金承谦表示：“朝鲜暗示将使用攻击性核武器等，严重威胁区域内的安保秩序。我们会让敌人明确认识到，敌人试图进行核攻击将带来政权终结的事实。”

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