打破舞台-观众席界限，观众们开始跳舞. March. 27, 2023 07:40. by 李智允记者 leemail@donga.com. 身穿黑色衣服的演员们挽起袖子到胳膊肘发出信号后，观众们开始行动起来。观众们随着快节奏的歌曲点头和脚尖。当演员拉开帷幕指着另一边的空间时，观众们朝着那个方向走。在分为四个的每个空间里，“1000年一次的缝隙中被召唤的四名灵魂”正在等待重新举行自己的葬礼。 17日在首尔衿川区金娜莱艺术厅演出的《不同层次的层次》是从头到尾观众一起制作作品的观众参与型音乐剧。演出开始前，80多名观众聚集在剧场大厅，根据扮演向导的乌鸦角色的演员们的点名入场。观众席空空如也，观众们无一遗漏地登上了舞台。舞台通过幕布分为4间，虽然看不到其他间，但可以通过歌曲、脚步等声音相互认知和沟通。 作品没有台词，只通过歌曲展开。像是现代音乐和嘻哈混合在一起的7首歌曲比起歌词和旋律，更集中于节奏。观众们会全身心地跟着以不情愿的方式举行葬礼的主人公们过着怎样的生活、如何死去，并观察自己的人生。舞蹈也很简单，观众不难做到。观众可以站着，也可以垫着收到的手绢坐在地上。 作品由今年1月获得第59届东亚戏剧奖新概念戏剧奖的剧团《大象在笑》和LG艺术中心共同制作。截止到18日举行的为期两天的演出全部售罄。演出将于下月15日至23日移至首尔江西区LG艺术中心首尔U+舞台举行。门票价格为4.5万韩元。

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