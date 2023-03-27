理解让我们一起走上共赢之路. March. 27, 2023 07:40. . “Understanding is not agreeing（理解某人的观点并不意味着完全同意他）。”―出自罗杰•费希尔、威廉•尤里等的《引领YES的协商法》中 第一次读这本书的理由很简单。因为作为自由职业者，很好奇协商的好方法。但是，真正从书页中领悟到的是，事实上很多协商的工具和方法在脱离职业领域的关系中也可以适用。也就是说，如果恋人或父母子女之间也能放弃想要战胜任何争斗的自尊心，而且如果相互理解的心更大，对话就会更加轻松。 人生是协商的延续。事实上，我们协商最多的对象不是别人，而是自己。在和别人争论的瞬间，我们也会同时和自己对话，进行某种协商。“要不要体谅一下那个人呢？” 几个月前结婚了。要吵架的对象就是身边那个人的时候变多了。在吵架的过程中，在苦恼“要不要理解”的时候，只要放下我的自尊心，问题就会轻松快速地解决。与“这个人是对的。所以，我输了”的想法不同，“这个人可以这样想”的理解就足够了。那么对方也会向我敞开心扉。只有相互理解、相互敞开心扉、感到安全的时候，我们才能一起走上共赢之路。” 这样的原则在事业领域也值得铭记。最近挑战了新的创业，从业界最新趋势来看，很多时候很难让人“同意”或“共鸣”。尽管如此，如果能够理解这种趋势，满足消费者的心，那样就会成为我的品牌的利益。理解之门一旦打开，就会把我引向更深的理解之路。 理解总是不容易的。但是值得挑战。因为现在相信理解某人的心不是输而是一起赢。

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