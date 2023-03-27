尹锡悦：“核武装，日本说只需6个月”. March. 27, 2023 07:41. by 張寬錫 jks@donga.com. “用我们的科学技术，今后在短时间内（可以拥有自己的核武器），日本说只需要6个月……” 据悉，尹锡悦总统在1月份国防部和外交部进行业务报告时，就国内外核武装舆论表示：“朝鲜核问题变得更加严重，要不（美国）在韩国部署战术核武器，或者我们自己拥有自己的核武器。”“日本6个月”的发言并没有包括在总统室公开的发言录中。尹锡悦不久前与日本首相岸田文雄举行韩日首脑会谈，4月将对美国进行国事访问，与美国总统拜登讨论对朝延伸威慑的有效强化方案，其提及日本并暗示核武装可能性的发言也备受关注。 当时，尹锡悦还强调说：“重要的是要经常选择现实可行的手段。关于美国核资产的运用，正在（韩美之间）展开我们共享情报、共同参与、共同企划、共同实行的讨论。”也就是说，相比核武装，更注重加强延伸威慑的实效性。有分析认为，尹锡悦的发言意在提高对“共同企划及共同实行核”讨论的协商能力。世宗研究所东亚合作中心主任郑成长在与《东亚日报》的通话中表示：“日本已经做好了所有的技术准备，只是没有进行核武装，因此有可能在比6个月更早的时间内成功进行核武装。相反，韩国既没有铀浓缩设施，也没有核燃料再处理设施，最快也需要1年的时间（开发）。” 据悉，尹锡悦24日在“西海守护日”纪念仪式上，在一一喊出牺牲者的名字进行纪念的过程中哽咽。尹锡悦对此表示：“想到在花样年华牺牲的将士，怎么能保持平静呢？”

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