尹锡悦：“永远铭记对抗朝鲜的西海英雄”……对55名阵亡者一一点名. March. 25, 2023 07:57. by 申圭鎭, 全主榮 newjin@donga.com,aimhigh@donga.com. “我要呼唤把守护国家和国民作为自己梦想的永远的55名海洋男子汉英雄的名字。” 尹锡悦总统24日出席了在国立大田显忠院举行的“第8次西海守护日”纪念仪式，发表了上述讲话，并点名了第二次延坪海战（2002年）、天安舰被袭事件（2010年）、延坪岛炮击战（2010年）55名阵亡者的名字。这是现任总统首次一一对阵亡者点名。尹锡悦在点名勇士之前，情绪激动长达26秒，哽咽着说不出话来。他用手捂住鼻子和嘴，低下了头。据悉，总统夫人金建熙也在尹锡悦点名时流下了眼泪。尹锡悦在纪念词中表示：“将永远铭记守护大韩民国自由的伟大英雄们。” 尹锡悦强调：“朝鲜的鲁莽挑衅一定会付出代价。在从延坪海战、大青海战、天安舰被袭到延坪岛炮击战等众多朝鲜武力挑衅中，韩国海军和海军陆战队将士们用鲜血守护了‘北方界线’（NLL）和韩国领土。”这是尹锡悦就任后首次公开表示天安舰被袭事件是“朝鲜所为”。 尹锡悦还表示：“针对朝鲜的核武器和导弹技术高度化和挑衅，将划时代地加强‘韩国型三轴体系’。”在当天的纪念仪式上，尹锡悦共使用了6次“朝鲜的挑衅”的说法。 这与2020年、2021年两次参加“西海守护日”纪念仪式的前总统文在寅在缅怀勇士时没有明确使用“朝鲜的挑衅”的说法形成鲜明对比。在2020年纪念仪式上，他还被天安舰46名勇士之一的已故闵平基（音）上士的母亲尹清子（音）女士问到，“天安舰被击沉是谁所为?” 尹清子当天在与《东亚日报》的通话中表示：“今天看了纪念词，心里很痛快。在墓地，尹总统说‘要照顾好自己的身体。让人感到很安慰”。天安舰生存者预备役战友会长全俊英（音）表示：“（前任政府时期）因为礼宾问题坐在角落，这次在总统周围安排了位置等，连细微的部分都费心。”

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