金玟哉将挑战新历史，“本月最佳球员，作为后卫两次获奖”. March. 24, 2023 07:57. by 金正勋记者 hun@donga.com. 金玟哉（那不勒斯•照片）入围了意大利职业足球甲级联赛“3月份最佳球员”的候选名单。在意甲历史上，他将首次以后卫身份挑战一个赛季两次获奖。 23日，金玟哉在意甲官方网站公布的本月最佳球员5人候选名单中榜上有名。同为队友、本赛季两次当选本月最佳球员的赫维察•克瓦拉茨赫利亚（那不勒斯）以及阿尔芒•劳伦特（萨索洛）、阿德里安•拉比奥特（尤文图斯）、德斯蒂尼•乌多吉（乌迪内斯）一同入围候选名单。本月最佳球员是通过球迷投票选出的。 去年9月，金玟哉作为亚洲籍选手首次当选意甲“本月最佳球员”。此次他作为防守队员历史上首次挑战一个赛季第二次当选本月最佳球员。除了金玟哉之外，作为后卫当选意甲本月最佳球员的只有曾效力于那不勒斯队的卡利杜•库利巴利（切尔西）。另外，一个赛季两次当选本月最佳球员的只有克瓦拉茨赫利亚。 金玟哉参加了3月举行的球队的3场正规联赛。除了在12日与亚特兰大队的比赛中因担心受伤而在下半场第31分钟被替换下场外，在4日与拉齐奥队的比赛和19日与都灵队的比赛中，金玟哉都打满了全场。那不勒斯队在这3场比赛中取得2胜1负的战绩，并以71分的成绩领先排名第二的拉齐奥队（52分）19分。

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