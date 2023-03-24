朝鲜时代记载的1759年哈雷彗星观测记录，将列入联合国教科文组织名录. March. 24, 2023 07:57. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 朝鲜时代天文观测记录《星变测候单子》中记载的1759年哈雷彗星观测记录。其中包括彗星的位置、移动路径、亮度、尾巴的长度等多种信息。 韩国天文研究院提供

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