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朝鲜时代记载的1759年哈雷彗星观测记录，将列入联合国教科文组织名录

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朝鲜时代记载的1759年哈雷彗星观测记录，将列入联合国教科文组织名录

Posted March. 24, 2023 07:57   

Updated March. 24, 2023 07:57

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