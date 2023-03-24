美国将基准利率上调至5%……比韩国高出1.5个百分点. March. 24, 2023 07:58. by 纽约=金贤洙 常驻记者 / 申雅馨记者 kimhs@donga.com,abro@donga.com. 在银行危机余波尚未平息的情况下，美国中央银行联邦储备系统（Fed•美联储）当地时间22日迈出了将基准利率上调0.25个百分点的“Baby-step”。自去年3月以后连续9次上调，美国利率从4.50~4.75%上升到4.75%~5.0%，以上端为准进入了5%左右。而其与韩国利率的差距是2000年以后22年来的最大值1.5个百分点。 美联储主席杰罗姆•鲍威尔（照片）当天在联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束后举行的记者招待会上表面了上调的背景：“虽然也考虑过冻结利率，但我认为通过行动表明尽全力稳定物价这一点，维持信任非常重要。” 鲍威尔主席两周前在美国议会听证会上表示，“将上调（今年）最终利率预测值”，但FOMC当天公开的分散图中，今年年末利率预测的中间值为5.1%（5.0%~5.25%）。这维持了去年12月的预测值。有分析认为，担心银行危机中的信用梗塞，实际上暗示了利率上调的结束。但是鲍威尔主席表示“今年不会下调利率”，告诫“政策转换”的乐观论。 由于美联储调整了速度，韩国银行松了一口气。但是，如果美联储在5月份的FOMC上再次迈出Baby-step，韩美利率差距将扩大到1.75%，预计货币政策负担将加重。当天，韩元兑美元的汇率因美联储的紧缩最后阶段的期待感，比前一个交易日（1307.7韩元）暴跌29.4韩元，以1278.3韩元收盘。

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