误判的画. March. 23, 2023 07:49. . 年轻男子在瀑布倾泄的水中光着身子演奏小提琴。这是一个奇怪的场面。恩斯特 •约瑟夫森画的这幅画一经完成就引起了激烈的争论。画中的男人到底是谁，画家为什么画这样的画呢？ 约瑟夫森1851年出生于瑞典一户富裕的犹太人家庭。因为叔叔们是剧作家和作曲家，所以他在文化环境中长大。但是在10多岁的时候，他经历了依次失去父亲和姐姐的悲剧。16岁时考入斯德哥尔摩皇家艺术院的他在20岁时就下了这样的决心。“要么成为瑞典的伦勃朗，要么就此死去。” 在成功道路上奔跑的三十岁出头的年纪画的这幅画（《水精灵》•1882年•照片）描写了北欧神话中出现的水精灵。据神话传说，“水精灵”是以出色的小提琴演奏曲诱惑人们，使其溺死的可怕的存在。画面中精灵在月光下演奏。后面水像瀑布一样倾泻下来，音乐与瀑布的声音混合在一起。水草环绕着他的头和腿之间，白色的花给他的背和腿挠痒痒。拥有年轻健康的身体的精灵闭着眼睛，嘴巴则处于半张合状态。不仅没有诱惑别人，反而好像被自己的音乐陶醉了。画作公开后，遭到了批评家们的指责，更是被瑞典国立美术馆拒绝展出画作。 尽管如此，约瑟夫森还是被这个主题所吸引，并画出了多个版本。他认为水精灵象征着不受控制的人。他认为这是不依赖共同体，走自己道路的浪漫艺术家的另一个自我。因此，这其实就是孤独和辛苦，但陶醉在自己的艺术中享受的画家本人的样子。 当时瑞典画坛以现实主义和自然主义为主流，因此很难接受这样体现主观性的作品。国立美术馆承认《水精灵》的革新性和作品性并购买是在1915年，此时距离画作完成已过去了33年。

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