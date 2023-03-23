美国半导体“防护栏”虽然避免了“最坏事态”，但“追加限制”步履维艰. March. 23, 2023 07:48. . 美国政府公布了以向在本国建设半导体工厂的企业支付补贴为条件的“防护栏”（安全装置）的详细规定。其核心内容是，如果得到美国的补贴，今后10年内中国半导体工厂只能增设到5%。因为不是全面禁止，所以算是避免了韩国半导体企业必须停止或撤出中国工厂的最坏情况。但美国决定下月出台新的半导体出口限制等，提高对中国的牵制力度，因此危机仍在持续。 根据美国商务部21日发表的《防护栏细节规定》，根据《半导体支援法》（芯片法），获得补贴的企业在今后10年内在中国只能将尖端半导体的生产能力扩大到5%，通用半导体允许达到10%。在中国设有半导体工厂的三星电子和SK海力士属于上限5%的对象。另外，商务部将生产能力作为晶圆（半导体原板）的标准，对技术没有限制。有评价称，由于部分设备扩张或技术升级成为可能，韩国企业减少了很大的忧虑。 但是今后10年间韩国半导体企业对中国投资不自由这一点，依然没有改变。如果想符合5%上限的要求，中国半导体工厂维持现状可能没有问题，但从中长期来看，很难将其作为生产前沿基地。三星电子在中国西安工厂生产40%的NAND闪存，SK海力士在无锡工厂生产一半左右的DRAM，如果中国的生产能力受到限制，成本竞争力也会减弱。 最重要的是，即使对此次规定松了一口气，共享超额利润、优先供应军用半导体、公开生产设施等苛刻的补贴发放条件仍然存在。这些都是担心技术泄露或介入经营的有毒条款。此外，美国政府还在推进去年10月发表的加强半导体设备对华出口管制的方案。韩国企业得到了1年的延期，但根据今后的措施，不确定性将进一步增大。 韩国企业已经向中国工厂投资了天文数字般的资金，半导体的对华出口占40%，因此政府通过与美国进行追加协商、最大限度地获得实际利益非常重要。应该动员所有民官外交渠道，重新获得半导体设备出口限制的延期。在日益激化的半导体霸权战争中，不失去主导权的最佳方案是建立只属于我们的半导体生产基地。三星电子应该投入300万亿韩元在京畿道龙仁市建设的尖端系统半导体集群，为成为占据半导体霸权的跳板，不要舍不得进行国家支援。

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