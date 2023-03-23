球衣号码为什么前面也有？新教练组开出容易识别球员的处方. March. 23, 2023 07:48. by 坡州=金正勋记者 hun@donga.com. 22日上午，记者来到了京畿坡州国家足球队训练中心。新执掌国家足球队的尤尔根•克林斯曼主教练上任后首次进行了战术训练。在国家队集训的第一天（20日）和第二天（21日），球员们只进行了轻微的热身训练。 球员们穿着的黑色训练服右胸部分写着白色数字。在训练服前面也单独标出了各自的球衣号码。克林斯曼的前任保罗•本托教练时期，训练服前面没有这样的号码。 在球员胸部单独标记球衣号码是为了提高战术训练的效率。包括克林斯曼教练在内，新组建的外国教练组把脸和名字联系起来，能记住的球员并不多。因此，在训练服前面单独标注了比名字更容易记住的数字，以便可以和球员们的脸一起看到。大韩足球协会相关人士解释说：“克林斯曼教练还没有背下球员们的名字和脸”，“在下达战术训练指示时，为了提高效率，将球衣号码制作成贴纸贴上去。” 为了3月份的国家队A级比赛（国家对抗赛）2连战而召集的25名球员全部聚在一起进行训练也是第一次。黄仁范（奥林匹亚科斯队）表示：“到昨天为止，集训人员还没有全部到齐，所以把重点放在恢复上，进行了轻松的训练”，“希望能够很好地起到连接进攻和防守的纽带作用。将发挥在海外联赛中经历过的属于自己的优点。” 罗相浩（首尔FC）表示：“我认为，从配合战术部分的今天的训练开始非常重要”，“包括我在内的所有球员都有向新主帅展示各自优点的欲望。这样的竞争会推动球队的发展。” 国家队将于24日在蔚山与哥伦比亚队，28日在首尔与乌拉圭队进行A级比赛（热身赛）。

한국어