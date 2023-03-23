Kakao Mobility收购英国移动中介平台，正式进军海外市场. March. 23, 2023 07:48. by 南慧贞记者 namduck2@donga.com. Kakao Mobility22日表示，将收购英国移动中介平台“Splyt”，正式进军海外市场。这是Kakao Mobility首次收购海外企业。 2015年在英国成立的Splyt是以平台企业为对象，提供标准化的全球应用程序接口（API）的企业。提供乘车呼叫、食品配送等服务的全世界主要应用程序（app）之间可以交换数据，使用者可以用一个应用程序使用其他服务。举例来说，这是一种在全世界任何地方，利用在本国使用的应用程序，使用当地移动应用程序的方式。 Splyt的客户包括优步、Grab、Careem、Cabify、Booking Holdings等主要全球平台。Kakao Mobility解释说，由于还与微信、支付宝、Trip.com等中国国内主要应用程序合作，因此今后如果中国用户的海外旅行需求增加，有望受益。 Kakao Mobility方面表示：“在全球移动出行企业激烈竞争的海外市场上，将提高用户的便利性。”

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