习近平与普京展示互助……“一边是乌克兰，一边是台湾”，不安的世界. March. 22, 2023 07:56. . 正在俄罗斯访问的中国国家主席习近平与普京总统举行会谈，公开展示了两国之间的密切关系。两国首脑继20日的晚餐兼4个半小时的非正式会晤后，在昨天的首脑会谈上讨论了包括经济合作在内的加强两国关系的方案。普京总统表示，“两国有很多共同目标”，对习主席给予了无微不至的礼遇，习主席回应说，“俄罗斯是值得信赖的伙伴”，甚至发表了支持普京长期执政的罕见发言。 以首脑间的“兄弟情”引领的中俄团结，是为了对抗以美国为中心的西方阵营的战略而推进的。随着战争长期化而面临国际社会高强度制裁的俄罗斯迫切需要与中国的经济合作。与美国展开霸权竞争的中国也将俄罗斯拉拢为反美联盟的友军。随着中国购买俄罗斯产原油、天然气，两国的贸易量增加了30%以上。目前，两国在军事领域的合作也将全面展开。 中俄和西方的阵营之争很有可能助长全球安保不安。如果朝鲜、伊朗等加入中国和俄罗斯对美共同战线，核威胁也必将达到高潮。中俄的团结对亚洲的安全火药桶台湾也是产生影响的变数。即便在此之前，也早就有人提出了“今后5年内中国攻打台湾”的可能性。有观察人士认为，如果俄罗斯在战争中获胜，误判美国提供安全保护伞意志的中国将武力占领台湾。这也将给韩国带来不小的影响。 虽然习主席出面调解俄罗斯-乌克兰战争，但能否取得成果还是个疑问。中国提出的12项立场文件没有具体方案，只是模糊的内容。西方阵营断然拒绝，坚称“俄罗斯军队不撤军的停战是为了承认非法占领乌克兰领土”。中国反而有可能向俄罗斯支援炮弹和无人机等武器。如果这样，中国难免会受到只是装出一副斡旋的样子、却助长俄罗斯战争犯罪的指责。 中国和俄罗斯未能解决区域内最大的安全威胁——朝鲜核武器和导弹问题。两国公然无视规定对朝制裁的联合国决议案等，使安理会无力化，其“维护联合国宪章”的承诺徒有虚名。因此，连基本的国际准则都不遵守的权威主义大国的勾结只能更加令人不安。在欧洲点燃的武力冲突的火焰不知何时会涌向东北亚等其他地区。这是史无前例的波涛，需要坚实的防范。

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