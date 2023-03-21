“从未见过像金玟哉这样极具攻击性的后卫”. March. 21, 2023 07:45. by 金東昱 creating@donga.com. “虽然我们做得很好，但对手是谁非常重要。对方阵营中有世界顶级防守队员金玟哉（照片）。” 都灵队主教练伊万•尤里奇20日在与那不勒斯队的2022~2023赛季意甲主场比赛结束后提及金玟哉时做出了上述表示。当天，那不勒斯队以4比0客场大胜都灵队。 作为左侧中后卫首发出场的金玟哉当天踢满了全场。金玟哉当天跑了11.064公里，是那不勒斯球员中跑动距离第三多的选手。特别是全力奔跑的平均速度为每小时33.37公里，是两队所有上场球员中最快的。可见他的活动范围很大，跑的最快。在21场联赛中攻入7球的都灵队前锋安东尼奥•萨纳布里亚频频被金玟哉阻击，全场仅有一次有效射门。尤里奇教练表示：“萨纳布里亚虽然表现不错，但面对金玟哉时遇到了困难。”当天，都灵队只取得了一次命中门框的有效射门。 那不勒斯队主教练卢西亚诺•斯帕莱蒂赛后对金玟哉赞不绝口。斯帕莱蒂教练解释说：“在比赛中总是有引人注目的球员，金玟哉却表现出我在其他球员身上从未见过的比赛风格”，“他那极具攻击性的风格是很难找到的资质。” 4日，那不勒斯队负于拉齐奥队，结束了联赛8连胜，但凭借当天的胜利，球队以23胜2平2负（积71分）的成绩高居联赛榜首。与排名第二的拉齐奥（52分）拉开了19分差距。意大利媒体《足球意大利》当天报道说：“如果那不勒斯队与排名第二的球队保持目前的积分差距，那么下月30日就可以早早确定联赛冠军了。”那不勒斯队继阿根廷足球英雄迭戈•马拉多纳（1960~2020年）效力的1987年和1990年之后，第三次向联赛冠军发起冲击。

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