时隔4年再次举行的马拉松庆典，唤醒春天. March. 20, 2023 07:46. by 任寶美 bom@donga.com. 2023首尔马拉松暨第93届东亚马拉松大会时隔4年再次以“大师跑者的庆典”拉开帷幕。 19日，来自40个国家的3.15万多名马拉松选手参加了从首尔光化门广场到蚕室综合运动场的42.195公里全程马拉松，以及从松坡区奥林匹克公园出发的10公里部门，享受了“春天的首尔市中心比赛”。全程由4人分别接力跑的“四人接力赛”也同时举行。 世界田径联合会（WA）认证的国内唯一的白金标签大赛，也是世界田径文化遗产的首尔马拉松大会，受新型冠状病毒感染症扩散的影响，在过去的3年里，大师赛部门未能正常举行。取而代之的是利用卫星定位系统（GPS）应用程序，各自跑自己喜欢的路线后，在网上登记完成记录的非面对面虚拟比赛。当天，参赛者们戴着印有6•25战争停战70周年官方标志的运动员号码参加了比赛。 在邀请海外精英男子选手参加的国际部门中，埃塞俄比亚选手瓦雷伦•塔迪斯（24岁）以2小时5分27秒的成绩获得了冠军。埃塞俄比亚选手包揽了大会前五名。埃塞俄比亚是6•25战争参战国。 在韩国国内精英选手男子组中，朴敏镐（24岁•可隆）以2小时10分13秒率先冲过终点。除了肯尼亚籍归化选手吴驻韩（青阳郡厅）之外，这是继2011年在首尔马拉松赛上出现的2小时9分28秒之后，韩国选手所取得的最好成绩。在女子组，郑多恩（26岁•K-water）以2小时28分32秒的成绩获得了第一名。

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