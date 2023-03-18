习近平将于20日至22日对俄罗斯进行国事访问……与普京举行首脑会谈. March. 18, 2023 07:46. by 金祺容 kky@donga.com. 中国外交部17日表示，应俄罗斯总统弗拉基米尔•普京的邀请，中国国家主席习近平将于20日至22日对俄罗斯进行为期3天的国事访问。有分析认为，习近平主席通过13日闭幕的年度最大政治活动“两会”（全国人民代表大会，中国人民政治协商会议）确定连任三届，巩固一人统治体制，并通过与俄罗斯的合作与美国对抗。 中国外交部发言人汪文斌当天表示，“习主席将与普京总统就两国关系及国际悬案深入交换意见”，期待为两国关系的发展注入新的动力。 当天，《环球时报》等媒体也报道说，16日新设连接中国北京和俄罗斯莫斯科的中欧国际货物列车路线等，两国经济合作非常活跃。有评价认为，这表明习主席的重点事业“一带一路”在俄罗斯领土上也在蓬勃发展。 习主席在访俄期间将强调中国将作为乌克兰战争的调停者出面，并试图巩固国际社会的领导人形象。中国外交部长秦刚16日在与乌克兰外长库列巴的通话中敦促寻求停战。中国上月24日也发表了旨在解决乌克兰战争的立场文，表示“双方应重启对话”。《华尔街日报》（WSJ）等媒体报道说，习主席与普京总统会面后，将与乌克兰总统泽连斯基举行视频会谈。 美国等西方国家批评说，中国表面上以调停者自居，背后却向俄罗斯支援武器。美国政治媒体《政客》16日报道称，中国国营军工企业去年6月至12月向俄罗斯出口了突击步枪、无人机配件、防弹衣等军事装备。

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