在尹锡悦启程访日160分钟前……朝鲜向东部海域发射洲际导弹. March. 17, 2023 07:43. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 16日，在尹锡悦总统出国参加韩日首脑会谈之前，朝鲜向东部海域发射了洲际导弹。韩国军方认为，这可能是具有多弹头能力的“怪物洲际导弹（‘火星-17’型）”或其改良型导弹。这是朝鲜自2月18日发射“火星-15”型导弹后，时隔一个月再次进行试射洲际导弹的挑衅。 分析认为，朝鲜此举是在以韩日首脑会谈为契机，发出不会坐视即将加强的韩日、韩美日三国对朝军事合作的高强度威胁。韩美当局正在关注朝鲜第七次核试验等进一步大型挑衅的可能性。 据韩国军方透露，16日上午7时10分左右，朝鲜在平壤顺安一带高角度发射洲际导弹，导弹向东北方向飞行1小时以上，飞行距离为1000公里左右，坠落在与中国和俄罗斯接壤的东部海域。朝鲜在尹锡悦启程前2小时40分钟时按下了发射按钮。 日本防卫省表示，导弹最高飞行高度为6000公里，飞行70分钟左右后，坠落在北海道渡岛大岛以西200公里的本国专属经济区之外。韩国军方相关人士表示：“综合探测到的参数等结果，与‘火星-17’型类似。”他同时表示不能排除朝鲜国防委员长金正恩和女儿金主爱参观发射的可能性。据悉，发射洲际导弹时，美国的“眼镜蛇球”（RC-135S）侦察机在东部海域实时追踪了飞行轨迹。 韩国总统室相关人士表示：“尹总统抵达东京下榻处后，立即前往具备可以连接联合参谋本部B1指挥所及国家危机管理中心的系统状况室，通过视频会议检查了情况。”尹锡悦在出国前出席了由国家安保室长金圣翰主持的紧急国家安全保障会议常任委员会，并表示：“朝鲜鲁莽的挑衅行为将付出明显的代价。将进一步加强韩美日安保合作。”

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