李秀贤的母亲：“秀贤的爷爷也希望在我们这一代解决征用受害问题”. March. 17, 2023 07:43. by 东京=常驻记者李尚勋、常驻记者金敏智 sanghun@donga.com、mj@donga.com. “秀贤生前曾说过，韩国和日本不应该太执着于过去。这对两国都是一样的损失，应该亲近。现在看来，那句话成了遗言。” 2001年1月26日，李秀贤（音，当时27岁）在日本东京JR新大久保车站站台上为挽救掉入轨道的日本人而被电车撞死。他的母亲申允灿（音，73岁，照片）16日接受《东亚日报》电话采访时发表了观看韩日首脑会谈的感想。李秀贤那跨越国境的牺牲精神至今还被人们铭记为韩日两国友好的象征。申允灿说：“（看到此次首脑会谈）可能会认为儿子（会为韩日关系）发光。” 李秀贤的爷爷是日本帝国主义强占时期被掳到日本煤矿的强征受害者。因为这一原因，申允灿以复杂的心情看待最近几年韩日关系因强制征用赔偿问题而陷入僵局的情况。 “我和现己离开人世的丈夫也说过，希望这件事（征用赔偿问题）能在我们这一代得到解决，让未来一代感到轻松一点。” 申允灿说：“托儿子的福，在两国见到了很多人，切实感受到了韩日真的是无法相互疏远的国家。虽然不能忘记过去，但是记住有这样的过去，进入下一个阶段就可以了。我认为因为过去，我们才能更加亲近。” 新大久保站墙上刻着纪念李秀贤崇高牺牲的铜版画。申允灿在3年后的今年1月为参加儿子的追悼仪式来到了这里。她说：“（因为韩日关系困难）韩国城的店铺可能很辛苦，但看到这次拥挤的样子，我就像自己发了财一样感到高兴。”

한국어